1.5 تريليون ريال الاستثمارات الأجنبية في السعودية .. ارتفعت 12 % خلال عام

في نهاية كل فصل مالي، يثبت الاقتصاد السعودي أنه الأقوى على مستوى المنطقة، وما يؤكد ذلك، النمو المتصاعد للاستثمارات الأجنبية في السعودية التي بلغت أعلى مستوياتها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مواصلة سلسلة من الارتفاع للربع الـ 13 على التوالي وتحديدا من الربع الثاني 2015.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.494 تريليون ريال، بزيادة سنوية نسبتها 12 في المائة بما يعادل 159.43 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي البالغ نحو 1.334 تريليون ريال.

ونمت الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.1 في المائة بما يعادل نحو 98.74 مليار ريال مقارنة بـ 1.395 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، وهي أعلى نسبة نمو من الربع الثالث 2015 التي حققت خلاله نموا نسبته 8.5 في المائة.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى نوعين "حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار" و"سندات الدين".

أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، "الاستثمارات الأخرى"، وتتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و"العملة والودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع".

وجاء نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني 2018 بفضل نمو "استثمارات الحافظة" وتحديدا أحد أقسامها الفرعية وهي "سندات الدين" التي نمت بنسبة 26 في المائة بما يعادل 42.6 مليار ريال.

كما سجل بندان من بنود الاستثمارات الأجنبية نموا ملحوظا خلال الربع الثاني 2018 وهما "العملة والودائع" و"القروض"، حيث نما الأول بنسبة 26 في المائة بما يعادل 21.2 مليار ريال، والثاني 21 في المائة بنحو 20.5 مليار ريال.

وفيما يخص توزيع الاستثمارات الأجنبية في السعودية فهي تتوزع إلى 3 أقسام رئيسة أكبرها "الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد السعودي" حيث يشكل نحو 58.7 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 65.1 في المائة بنهاية الربع الثاني 2017.

في حين يشكل القسم الثاني "استثمارات الحافظة" نحو 22.8 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني 2018 مقارنة بـ16.7 في المائة بنهاية الربع الثاني 2017.

والقسم الثالث "استثمارات أخرى"، مثل 18.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني 2018 بـ 18.2 في المائة بنهاية الربع الثاني 2017.



* وحدة التقارير الاقتصادية