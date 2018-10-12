واردات الصين النفطية الأعلى في 4 أشهر خلال سبتمبر

أظهرت بيانات جمارك اليوم الجمعة أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في سبتمبر أيلول بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو أيار، في الوقت الذي تتطلع فيه شركات التكرير المستقلة إلى تعزيز مخزوناتها قبيل الشتاء.
وبلغت الشحنات الداخلة إلى البلاد الشهر الماضي 37.12 مليون طن أو ما يعادل 9.05 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 9.04 مليون برميل يوميا في أغسطس آب وبما يمثل زيادة للشهر الثالث على التوالي وفقا لأرقام الإدارة العامة للجمارك.
وتظهر بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الخام على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام قفز ستة بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017 إلى 336 مليون طن، أو 8.98 مليون برميل يوميا.
وقال متعامل في الخام مع شركة تكرير مستقلة قبل نشر البيانات "معدلات استهلاك الخام ترتفع منذ سبتمبر. مع ثبات الطلب على الوقود، كنا نشتري النفط الخام، مما دفع علاوات بعض درجات الخام للارتفاع". وطلب المتعامل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام.
لكن بعض شركات التكرير الصينية تقول إنها قلقة بشأن تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في تآكل هوامش أرباحها.
وقال سنجيك تي المستشار لدى إس.آي.ايه إنرجي، والمقيم في بكين، "نمو واردات الخام تباطأ في سبتمبر (جزئيا) بسبب نمو إيجابي على الأرجح في إنتاج النفط المحلي".
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 80.60 دولار للبرميل اليوم، مرتفعة بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.
ورفعت الصين حصص استيراد النفط للشركات غير الحكومية لعام 2019، مما من المحتمل أن يدعم واردات الخام.
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