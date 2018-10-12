"وكالة الطاقة": الطلب العالمي على النفط يبلغ نحو 100 مليون برميل يوميا

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن إنتاج النفط العالمي ارتفع 1.4 مليون برميل يوميا منذ مايو بما يرجح أن السوق "بها إمدادات كافية إلى الآن". كما أعلنت الوكالة بأن الطلب العالمي على النفط يبلغ نحو 100 مليون برميل يوميا، وانخفضت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية إلى 2% فقط من الطلب العالمي.

وأعلنت وكالة الطاقة لأن إنتاج أوبك النفطي ارتفع 100 ألف برميل يوميا إلى 32.78 برميل يوميا في سبتمبر بقيادة السعودية وليبيا ونيجيريا والإمارات. كما أعلنت بأن إنتاج إيران النفطي انخفض إلى أدنى مستوى في عامين ونصف خلال سبتمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا إلى 3.45 مليون برميل يوميا.