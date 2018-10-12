الدولار يعوض خسائره مع انحسار موجة هبوط الأسهم

ارتفع الدولار اليوم الجمعة بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي على الرغم من الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وهبوط الأسهم الأمريكية. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى عند 95 اليوم الجمعة، انخفاضا من أعلى مستوى سجله خلال الشهر عندما بلغ 96.15 يوم الثلاثاء. وجرى تداول العملة اليابانية، وهي عملة مفضلة في أوقات الاضطرابات السوقية، عند 112.34 ين اليوم الجمعة. وارتفعت العملة إلى 111.83 ين للدولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 سبتمبر أيلول. وسجل الدولار الأسترالي 0.7122 دولار أمريكي متعافيا من أدنى مستوى في عامين الذي سجله يوم الاثنين عندما بلغ 0.7039 دولار أمريكي. وجاء الارتفاع بدعم من أخبار واعدة من الصين أكبر شريك تجاري للبلاد.