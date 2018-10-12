موجة حمراء تضرب البورصات الخليجية .. و«المصرية» عند أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017

شهدت أسواق الأسهم في الخليج هبوطا حادا أمس، مع انزعاج المستثمرين من ضعف البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط، بينما تراجعت البورصة المصرية إلى أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017 بضغط مبيعات الأجانب.وهبط مؤشر سوق دبي 2 في المائة إلى 2755 نقطة، تحت ضغط خسائر أسهم المصارف والعقارات. وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 1.9 في المائة إلى 5.25 درهم، رغم تسجيل المصرف زيادة 10.8 في المائة في أرباح الربع الثالث أمس الأول.وانخفض سهم "دريك آند سكل انترناشونال" للمقاولات 4.7 في المائة في تداول مكثف، بينما هبط سهما "إعمار العقارية" وبنك الإمارات دبي الوطني 2.4 في المائة لكل منهما.وانخفض مؤشر أبوظبي 0.9 في المائة إلى 4968 نقطة. وتراجع قطاع المصارف 1 في المائة كما هبط قطاع الاتصالات 0.96 في المائة، بفعل انخفاض سهم "اتصالات" بالنسبة نفسها. ونزل قطاع العقارات 0.88 في المائة بعد أن هبط سهم "الدار العقارية" 1.16 في المائة.وتراجع مؤشر بورصة قطر 1 في المائة إلى 9862 نقطة، تحت ضغط أسهم القطاع الصناعي والمصارف. ونزل مؤشر الكويت 0.6 في المائة إلى 5257 نقطة. وتراجع مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1316 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 4490 نقطة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.5 في المائة إلى 13283 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017، بضغط مبيعات الأجانب إثر انهيار الأسواق العالمية. وبالإضافة ضعف الأسهم العالمية، نقلت نشرة إلكترونية عن نائب وزير المالية أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية هبطت بنحو 20 في المائة من نهاية حزيران (يونيو). ومثل تلك التدفقات إلى الخارج ربما تُضعف قيمة العملة.وفي تلك الأثناء، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 16 في المائة في أيلول (سبتمبر) من 14.24 في المائة في آب (أغسطس)، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس الأول. وقد يؤجل ذلك الخفض التالي في أسعار الفائدة إلى أواخر 2019، وفقا لـ "رويترز". وتراجع سهم "السويدي إلكتريك" 5.7 في المائة، وسهم "جلوبال تليكوم" 7.5 في المائة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما مصرية أكثر مما باعوا في أوائل التعاملات، لكنهم تحولوا إلى الاتجاه العكسي قرب الإغلاق، ليصبحوا بائعا صافيا بنسبة 3 إلى 1.