الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء إسبانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية لدولة رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقام بتسليم الرسالة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا خلال استقبال دولة رئيس الوزراء له في مكتبه بقصر مونكلوا في العاصمة مدريد اليوم. ونقل خلال اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لدولته، فيما حمَّل دولة رئيس الوزراء الإسباني سموه نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين. وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.
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