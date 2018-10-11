سجل سهم شركة الخدمات اللوجيستية السويسرية "سيفا لوجيستيكس" اليوم الخميس أكبر ارتفاع له منذ طرحه في البورصة في مايو الماضي، وذلك في أعقاب رفضها عرض استحواذ نقدي بقيمة 1.5 مليار فرنك (1.5 مليار دولار) من شركة "دي.إس.في" الدنماركية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "سيفا" القول إن مجلس إدارتها "راجع دقة" عرض الاستحواذ غير الملزم من الشركة الدنماركية مقابل 27.75 فرنك للسهم الواحد قبل أن يتوصل المجلس "بالإجماع" إلى أن العرض ليس الأفضل لصالح الشركة ومساهميها.
من ناحيته، قال "زافير يوربين" الرئيس التنفيذي لشركة "سيفا" لوكالة بلومبرج إن السعر الذي عرضته "دي.إس.في" غير مقبول بالنسبة لمجلس الإدارة، وبالنسبة للبنوك المتعاملة مع الشركة "لأنه في حدود سعر الطرح العام الأولي"، مضيفا أنه فوجئ بعرض الاستحواذ الذي جاء بعد وقت قصير من الطرح العام الأولي للشركة. وتعهد "يوربين" بالمحافظة على الشركة ككيان مستقل ومسجل في البورصة.
وقد ارتفع سهم "سيفا" بنحو 41% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 1.37 مليار فرنك. كما ارتفع السهم في تعاملات بورصة زيوريخ اليوم بنسبة 35% على خلاف الاتجاه العام للأسهم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.4% .
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- "سيفا لوجيستيكس" السويسرية ترفض عرض استحواذ دنماركي مقابل 1.5 مليار دولار
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