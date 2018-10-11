وزير الطاقة الإماراتي يعلن زيادة انتاج النفط في أكتوبر ونوفمبر

قال وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي إن بلاده "بدأت زيادة إنتاجها من النفط في الربع الثالث، ومن المتوقع زيادة مستويات إنتاجها خلال الشهرين الجاري والمقبل". وأضاف المزروعي، في تصريح اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي "تماشياً مع متطلبات السوق" مشيرا الى أن "الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات ستبلغ بحلول نهاية العام الجاري، حوالي 5ر3 مليون برميل في اليوم". وذكر المرزوعي أن انتاج بلاده من النفط لشهر ديسمبر سيتحدد "حسب طلب الزبون وحاجه السوق". وأضاف "الإمارات ملتزمة بالعمل مع شركائها في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في المنظمة، لضمان التوازن والاستقرار في السوق، لمصلحة المنتجين والمستهلكين".