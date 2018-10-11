الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتين لتمويل مشروعين للطرق والرعاية الصحية في البحرين

وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيتين مع حكومة مملكة البحرين بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2,5 مليار دولار.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق السعودي للتنمية، نائب الرئيس العضو المنتدب خالد بن سليمان الخضيري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجمهورية إندونيسيا.

مما يذكر أنه مع توقيع هذه الاتفاقية يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها للمشاريع التنموية في مملكة البحرين عبر المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي قد بلغ 2,421 مليار دولار، منها 442 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و581 مليون دولار للكهرباء والماء، و665 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و69 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم و477 مليون دولار للشباب والرياضة.