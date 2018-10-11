وزير خارجية تركيا: قررنا زيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات استجابة لطلب العراق

أعلن وزير الخارجية التركي" مولود تشاووش اوغلو" اليوم اثناء زيارته لمجلس النواب العراقي اليوم قرار بلاده بزيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات استجابة لطلب العراق.

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي التقى في بغداد اليوم وزير الخارجية التركي الزائر, وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.