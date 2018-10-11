أنت هنا

  • الرئيسية
  • منوعات
  • وزير خارجية تركيا: قررنا زيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات استجابة لطلب العراق

منوعات

وزير خارجية تركيا: قررنا زيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات استجابة لطلب العراق

بغداد : واس

أعلن وزير الخارجية التركي" مولود تشاووش اوغلو" اليوم اثناء زيارته لمجلس النواب العراقي اليوم قرار بلاده بزيادة الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات استجابة لطلب العراق.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي التقى في بغداد اليوم وزير الخارجية التركي الزائر, وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من منوعات