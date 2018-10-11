"المواصلات العامة" التابعة لـ "الجماعي" تحصل على تمويل من العربي الوطني بقيمة 200 مليون ريال

أعلنت الشركة السعوديه للنقل الجماعي عن حصول شركتها التابعه ( المواصلات العامه ) على تمويل المرابحه من البنك العربي الوطني. بتاريخ 1440-02-02 الموافق 2018-10-11

وتبلغ قيمة التمويل 200 مليون ريال سعودي . وتبلغ مدة التمويل 6 سنوات. حيث تم الحصول على التمويل بضمان تنازل عن عوائد عقد المشروع. وتهدف شركة المواصلات العامه من الحصول على التمويل إلى تمويل عمليات بناء مراكز المبيت والصيانة للحافلات، ويتم سداد مبلغ التمويل بشكل ربع سنوي.

