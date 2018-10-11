اختطاف رجل الأعمال التنزاني الملياردير محمد ديوجي

أعلنت الشرطة التنزانية اليوم الخميس أن الملياردير محمد ديوجي، وهو أغنى شخص في البلاد بثروة قدرها 1.5 مليار دولار، تعرض للاختطاف.

وقال بول ماكوندا مفوض شرطة دار السلام، للصحفيين، إن عمليات تجري لإنقاذه واعتقال المتورطين في اختطافه، دون أن يعطي أية تفاصيل.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة فقد تم اختطاف رجل الأعمال (43)عاما والبرلماني السابق لدى مغادرته صالة رياضية بأحد الفنادق في العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن ديوجي يمتلك مجموعة METL ، والتي تعمل في مجالات التجارة والزراعة والخدمات المالية وغيرها.

ووفقا لتقديرات مجلة "فوربس" فإن ثروته تقدر بـ1.5 مليار دولار، ما يجعله أصغر ملياردير في أفريقيا.