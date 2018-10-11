شركة "ديالوج" لصناعة الرقائق الالكترونية تعقد صفقة بقيمة 600 مليون دولار مع "أبل"

عقدت شركة "ديالوج سيميكونداكتور" لصناعة الرقائق الالكترونية صفقة بقيمة 600 مليون دولار لتسليم شركة "أبل" أصول وموظفين.

وفي إطار الصفقة، ستدفع أبل 300 مليون دولار مسبقا لترخيص تقنيات إدارة الطاقة وشراء أصول بما في ذلك معدات مختبرات وبراءات اختراعات وكذلك الاستحواذ على خدمات نحو 300 مهندس.

كما ستدفع عملاق التكنولوجيا الأمريكية 300 مليون دولار أخرى مقابل رقائق الكترونية من ديالوج ومنتجات سيتم تطويرها على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بحسب الشركة.

ويشكل المهندسون الذين سيصبحون موظفي أبل 16 % من إجمالي القوة العاملة للشركة المصنعة للرقائق. وكانوا قد عملوا في الأساس في منتجات أبل.

وتزود ديالوج، أبل برقائق إدارة الطاقة. وبدأت مفاوضات حول استحواذ جزئي بعد مخاوف العام الماضي من أن أبل ستبدأ تطوير رقائقها الخاصة فيما تتطلع لخفض اعتمادها على الموردين .