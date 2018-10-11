رائدا فضاء المركبة سويوز يخرجان من كبسولتهما بعد الهبوط الاضطراري

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أنه تم إخراج رائدي فضاء المركبة سويوز من كبسولتهما بعد الهبوط الاضطراري للمركبة في وقت سابق اليوم بعد فترة وجيزة من انطلاقها من كازاخستان.

وأوضحت الوكالة أن المركبة هبطت باستخدام مظلة، شرقي مدينة كازاخ الكازاخية، وأكدت أن رائدي الفضاء "بحالة جيدة".

وشكلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" لجنة للتحقيق في الحادث. وكانت مشكلة في الصاروخ الحامل لسويوز قد تسبب في الإجراء الاضطراري.

وكان من المقرر أن ينضم رائدا الفضاء الأمريكي نيك هاج والروسي ألكسي أوفتشينين إلى طاقم محطة الفضاء الدولية الذي يضم ألكسندر جيرست، وهو أول ألماني يقود محطة الفضاء الدولية، ورائدة الفضاء الأمريكية سيرينا أونون تشانسلور والروسي سيرجي بروكوبيف. وكان الثلاثة قد وصلوا إلى المحطة في يونيو الماضي.

وتتولى محطة الفضاء، وهي عبارة عن مختبر يدور حول الأرض على ارتفاع نحو 400 كيلومتر، مهمة إجراء الأبحاث العلمية التي لا يتسنى إجراؤها على سطح الأرض.

