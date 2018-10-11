أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد توريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لشركة ارامكو السعودية بقيمة تزيد عن 35 مليون ريال. وسوف يبدا التوريد في الربع الثاني من عام 2019م من مصنع الشركة في الجبيل الصناعية وسيظهر الأثر المالي الربع الثاني والثالث من عام 2019 م.
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- "العربية للأنابيب" تفوز بعقد توريد أنابيب لـ "أرامكو" بـ 35 مليون ريال
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