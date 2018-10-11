أوبك تخفض توقع نمو الطلب العالمي على النفط في 2019

خفضت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم للشهر الثالث على التوالي اليوم بسبب ما قالت إنها رياح معاكسة تواجه الاقتصاد عموما، وكبار المستهلكين على الأخص، بفعل النزاعات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.36 مليون برميل يوميا العام القادم بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن تقديرها السابقة. وقلصت المنظمة أيضا تقديرها للطلب على خامها في 2019 بواقع 300 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 31.8 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بدوره 900 ألف برميل يوميا عن توقع 2018. وقالت أوبك إن إنتاجها زاد 132 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول إلى 32.76 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستوياته وفقا للتقرير الشهري منذ أغسطس 2017.