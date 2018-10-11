وزير الطاقة : تميز "ناقل" أهلها لنيل ثقة "أرامكو" في تقديم خدماتها اللوجستية

أشاد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بتميز وريادة شركة ناقل ونجاحها في نيل ثقة شركة "أرامكو" وحصولها على عقد النقل الداخلي لكافة أعمالها في المملكة لمدة 8 سنوات وذلك بعد منافسة كبيرة مع عدد من الشركات العالمية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال رعايته ورشة عمل برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لإشراك القطاع الخاص" التي عقدت في فندق الفيصلية بالرياض.

وأكد الفالح أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لتوجهات البرنامج الهادفة إلى تعزيز وتمكين شركات القطاع الخاص الوطنية وتأكيدا على المستوى الرفيع في جودة وموثوقية الحلول والخدمات اللوجستية التي تقدمها شركة "ناقل". الجدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي شاركت في ورشة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لإشراك القطاع الخاص والذي يعد أحد البرامج الإثني عشر المدرجة تحت مظلة "رؤية المملكة 2030" ويهدف إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي وتعزيز حجم الصادرات غير النفطية وخلق وظائف في القطاع الخاص إضافة إلى جعل المملكة مركزا رئيسا ورابطا لوجستيا إقليميا وعالميا مهما.

وتأتي مشاركة البريد السعودي في الورشة تعزيزا لمساهمتها الملموسة في منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة والتي تمتد من استلام الطرود والوثائق وفرزها وتسليمها للبريدين المحلي والدولي وكذلك تقديم خدمات العنونة الرقمية والخدمات الحكومية والتجارية التكميلية من خلال شبكة وطنية ضخمة تشمل أكثر من 600 مكتب خدمة وما يربو على 6000 نقطة توزيع تغطي كافة مناطق المملكة. كما تقوم المؤسسة من خلال شركة "ناقل" إحدى الشركات المملوكة لها بتقديم مجموعة متنوعة من حلول سلاسل الإمداد تشمل الشحن الجوي والبحري والشحن البري بالشاحنات وبالقطار وخدمات البريد السريع والنقل المبرد وكذلك خدمات التخزين والمعالجة إضافة إلى تقديم خدماتها في أكثر من 43 محطة حول المملكة 15 منها في المدن الصناعية يتم خدمتها كلها من خلال أسطول الشركة المكون من أكثر من 3000 مركبة وشاحنة وشبكة تغطي أكثر من 4900 مدينة وقرية.