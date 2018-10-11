الدولار ينزل والين عند ذروة أكتوبر بعد هبوط الأسهم الأمريكية

فاجأ الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه عادة كأحد الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات، بعض خبراء سوق الصرف اليوم الخميس بتراجعه بعد أن دفع المستثمرون الهلعون الأسهم الأمريكية إلى أسوأ انخفاض يومي لها في نحو ثمانية أشهر.

وزاد المؤشر في.آي.اكس، "مؤشر الخوف"، في وول ستريت الذي يقيس توقعات تقلبات سوق الأسهم، 44 بالمئة إلى 22.96 اليوم وهو أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.25 بالمئة إلى 95.27 اليوم، بعد أن ارتفع إلى 95.79 في الجلسة السابقة.

وارتفع الين، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن، إلى 112.19 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ بداية الشهر الجاري، مدعوما بالعزوف عن المخاطرة في أعقاب تحذيرات من صندوق النقد الدولي بشأن النمو العالمي والاستقرار المالي.

وزاد اليورو 0.27 بالمئة إلى 1.1550 دولار اليوم بعد أن تراجع إلى 1.1477 في الجلسة السابقة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.3213 دولار، دون أعلى مستوى له في أسبوع بقليل، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار.

وارتفع الاسترليني أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار على مدى جلسات التداول الخمس الماضية.

وبلغ الدولار الاسترالي، الذي يُنظر إليه كمقياس للإقبال على المخاطرة عالميا، 0.7072 دولار أمريكي مرتفعا 0.25 بالمئة.

وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.6472 دولار أمريكي، فوق أدنى مستوى له في عدة سنوات البالغ 0.6422 دولار، والذي سجله يوم الاثنين.

وتراجعت الروبية الهندية إلى مستويات منخفضة جديدة وتفاقمت اليوم خسائر سوق الأسهم منذ بداية العام، متضررة من عمليات البيع في الأسواق العالمية والتي أثارها تصاعد توترات التجارة والتحذير من تباطؤ النمو.

وانخفضت الروبية الهندية إلى 74.4850 للدولار في التعاملات المبكرة، متراجعة 0.4 بالمئة. وهبطت العملة الهندية ما يزيد على 14 بالمئة منذ بداية العام مما يجعلها الأسوأ أداء في آسيا.

وبحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بلغت الروبية 74.39-74.40 للدولار مقارنة مع مستواها في الإغلاق السابق البالغ 74.21. وقال متعاملون إن بيع البنك المركزي للدولار على غير المعتاد قد حد من انخفاض الروبية.