لاجارد تحث على احتواء نزوح رؤوس الأموال "الحتمي" وسط مخاطر التجارة والفائدة

حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس الدول على "استخدام كل الأدوات" لمقاومة عواقب النزوح الحتمي لرؤوس الأموال وسط مخاطر تتعلق بالتجارة وأسعار الفائدة.

وصفت لاجارد نزوح رؤوس الأموال هذا بالحتمي حيث يتأهب العالم لتداعيات الخلافات التجارية وتحول البنوك المركزية الرئيسية في الغرب صوب دورة تشديد نقدي.

وأوصت بمزيد من المرونة بخصوص إدارة تدفقات رؤوس الأموال مضيفة أن بعض الأسواق الناشئة، مثل دول جنوب شرق آسيا، أبدت ترددا في تفعيل مثل تلك القيود اعتقادا منها بأنه ينبغي ألا تستخدم في غير الظروف الاستثنائية.