انطلاق رحلات قطار الحرمين السريع والحجز عبر موقع القطار

انطلقت اليوم، رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطة مدينة جدة بالسليمانية ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بحضور رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح. وأوضح الدكتور الرميح أن هذه اللحظة تشكل علامة تاريخية وطنية فارقة في صناعة النقل الحديث بالمملكة، معربًا عن فخره وفخر كل منتسب للمشروع بما لمسه من سعادة وبهجة واعتزاز على وجوه جميع المسافرين من مختلف الأعمار.

وأثنى على دور الكفاءات الوطنية الشابة في نجاح المشروع مستدلا على ذلك بأن رحلة اليوم تنطلق من مكة إلى المدينة بقيادة شاب سعودي مدرب ومؤهل الكابتن عبدالرحمن الشهري الأمر الذي يؤكد سعي كل منتم إلى صناعة النقل على تحقيق تطلعات القيادة عبر تحقيق مفهوم الاستدامة ودعم التوطين في صناعة الخطوط الحديدية بما يحقق رؤية المملكة 2030. وأبان الدكتور الرميح أن انطلاق التشغيل الرسمي اليوم جاء بعد تقديم التحالف المشغل للمشروع "تحالف الشعلة" لمتطلبات خطة التشغيل، ليبدأ التشغيل فعليا من اليوم بواقع 4 أيام في الأسبوع "الخميس والجمعة والسبت والأحد". مشيرا إلى أنه سيتم زيادة عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الاسبوع. لافتا إلى أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجيا ليصل إلى ساعتين بين مكة والمدينة للرحلات المباشرة و 02:20 دقيقة بين مكة والمدينة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأفاد أن تدشين قطار الحرمين حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين لحفل التدشين الذي أقيم بمحطة جدة في 15 محرم وبعدها انتقل إلى المدينة المنورة مستقلا قطار الحرمين حيث كان على رأس مستقبليه ولي العهد الذي وصل إلى المدينة المنورة مستقلا قطار الحرمين من جدة. ورفع رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم اللامحدود وإطلاق مشروع قطار الحرمين الذي يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط عادا إياه هدية القيادة الحكيمة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

وتقدم الرميح بالشكر إلى الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة وللأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة اللذان كان لهما دورا محوريا في جوانب الدعم وتذليل العديد من الصعوبات التي مرت بها مراحل التنفيذ. معربا عن شكره إلى وزير النقل الدكتور نبيل العامودي والوزراء من كافة الأجهزة الحكومية الشريكة في إنجاح سير العمل بالمشروع ومختلف الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في انجاز هذا المشروع الوطني العملاق وكل من عمل في المشروع منذ انطلاقته وحتى لحظة تدشينه. يذكر أن قطار الحرمين يتيح للمسافرين الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (www.hhr.sa) أو عن طريق الهاتف (920004433) وبأسعار مخفضة بمقدار 50%.