ارتفاع أرباح "جرير" 77 % في الربع الثالث بسبب موسم العودة للمدارس

أعلنت شركة جرير للتسويق عن النتائج المالية التقديرية للربع الثالث من 2018 حيث حققت صافي ربح بلغ 288 مليون ريال بارتفاع قدره 16 % عن الربع المماثل من 2017 وبارتفاع 77 % عن الربع السابق من 2018. ويعود سبب الارتفاع مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى ارتفاع مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية وقد ساهم جزئيا زيادة عدد المعارض من 49 الى 53 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة. فيما كان سبب الأرتفاع عن الربع السابق من نفس العام إلى ارتفاع مبيعات معظم الأقسام مدعوما بموسم العودة للمدارس وتحسن هامش الربحية نتيجة التغير في المزيح البيعي وانخفاض مصروفات البيع والتسويق.