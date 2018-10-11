التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى الجهود المبذولة على الساحة الأفغانية .
حضر اللقاء وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ونائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.
ولي العهد يلتقي الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد .
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