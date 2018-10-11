"الصحة": الذكاء الاصطناعي سيؤدي دورا هائلا في تطوير الخدمات خلال السنوات المقبلة

رأى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دورا هائلاً في تطوير الخدمات الصحية في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة ستضيف خدمات الذكاء الاصطناعي في تطبيق "صحة" بحيث يستطيع الشخص المستفيد التواصل مع محرك الذكاء الاصطناعي، ويشرح له المشكلة الطبية.

وأوضح الوزير الربيعة، أنه "من خلال التجارب التي عملت خارج المملكة فإن محرك الذكاء الاصطناعي يعطي نتائج أفضل من الحاجة إلى زيارة الطبيب، ونحن نقدر الدور المحوري للطبيب الذي لا يمكن الإستغناء عنه لكن هذه التقنية سوف تخفف الضغط على الطبيب، ويسهل الوصول للخدمات الصحية في الأمراض الشائعة".

وأكد في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي في الرياض، بتنظيم من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن مجال التقنيات الصحية الرقمية سيكون محورياً في التحول الذي تقوم عليه وزارة الصحة في الخدمات الصحية.

وقال إن مجال التقنية الصحية الرقمية مجال ضخم جداً، وسيكون محورياً في التحول الذي نقوم عليه في الخدمات الصحية، وأن رؤية المملكة 2030 يتضمن جزء كبير منها في مجال الصحة.

وبين الدكتور الربيعة أن وزارة الصحة تتوجه لأن تكون منظمة للقطاع، فيما سيتم فصل الخدمات الصحية عن الوزارة.

وأضاف أنه سيتم توفير التأمين الصحي الوطني وهو جزء كبير من هذه المنظومة للإرتقاء بالخدمات الصحية وتقديمها بشكل أفضل في المستقبل القريب، لافتاً أن الصحة الرقمية سوف تكون جزءاً أساسيا من هذا التحول ، وتدعمه، وسوف تسهم بشكل كبير في تجويد الخدمات الصحية من جهة، وسوف تساعد في الوصول إلى الخدمات الصحية من جهة أخرى.

وأفاد وزير الصحة أن تطبيق "موعد" الذي تم عرضه خلال حفل الافتتاح من التطبيقات الرئيسة الذي يسهل للمواطن استخدام التقنية الرقمية للوصول للخدمات الصحية من خلال الهوية الوطنية عن طريق تطبيق أبشر بحيث يحصل على موعد في أقرب مركز صحي ومتابعة الموعد أو تغييره أوالتحويل إلى المستشفى إذا لزم الأمر، وكذلك تقييم الخدمة المقدمة ، وهذا سيسهم في تجويد وتطوير الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن التطبيق سجل فيه حتى الآن نحو مليونين ونصف المليون شخص، إضافة إلى تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف موعد خلال أربعة أشهر فقط. فيما سيتم تطوير هذا التطبيق في المستقبل بإذن الله وسيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية.

و أوضح الدكتور توفيق الربيعة أن تطبيق "صحة" الذي أطلقته وزارة الصحة سوف يضع المريض في لقاء مباشر مع الطبيب عن بعد، وهو يحقق أيضا تواصل مع الطبيب إما وجهاً لوجه أو عن طريق الرسائل عبر التطبيق، إضافة إلى الخدمة الموجودة سابقا من خلال مركز الاتصال على الرقم 937 والذي يقدم خدمة كبيرة وفاعلة، حيث يسجل في العام الواحد أكثر من مليون ونصف المليون إستشارة طبية عن طريق هذا المركز.

وأبان وزير الصحة أن الوزارة تعمل على تطوير الوصفة الطبية الإلكترونية في المستقبل، بهدف وصف الأدوية إلكترونياً ومتابعتها، ولن يكون هناك حاجة للذهاب إلى المستشفى أو المركز الصحي.

واختتم وزير الصحة كلمته قائلا" المستقبل مشرق في توظيف التقنية في الخدمات الصحية ، وستكون السعودية رائدة في هذا المجال ".

ويهدف المؤتمر إلى بحث التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، كما سيتناول المؤتمر أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل الاستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الإلكترونية وإسهاماتها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية تقنية المعلومات الصحية ودورها الفاعل في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد في القطاعات الصحية.

وسيحظى المؤتمر بمشاركة متخصصين في قطاع الرعاية الصحية الرقمية من داخل المملكة وخارجها، ويتخلله عديد من المحاضرات وورش العمل التي يقام بعضها لأول مرة في الشرق الأوسط بشكل مجاني أو بتكاليف مخفضة، يقدمها محاضرون دوليون وعالميون في مجال تقنية المعلومات والرعاية الصحية.

ومبادرة الصحة الإلكترونية، تعد إحدى مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي ستعمل من خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية عبر اعتماد تقنية المعلومات والتحول الرقمي من أجل تزويد 40 في المائة من سكان المملكة بسجلات طبية رقمية موحدة بحلول عام 2020.

وبموجب هذه المبادرة الجديدة، ستدعم المنظومة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أطباء وممرضين عبر تزويدهم ببيانات مرضاهم أينما وفي أي وقت يحتاجون إليها، بما في ذلك المعلومات الصحية الموثقة، إضافة إلى خدمات الدعم الإكلينيكي والإداري، والتواصل، والحصول على الاستشارات عن بعد، وينتظر من هذا النظام المتطور خفض الأخطاء الطبية والتشخيصية، والآثار الجانبية للأمراض، كما سيتيح إمكانية التعليم الطبي المستمر عبر الإنترنت.