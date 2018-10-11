أعلن برنامج "حساب المواطن" أمس، عن إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، تمثل الدفعة الـ11 من قيمة الدعم لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين. وأوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي للبرنامج، أن دفعة شهر تشرين الأول (أكتوبر) شملت 3.7 مليون مستفيد رئيس، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع، حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84 في المائة من الأسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من "حساب المواطن" في الدفعات الـ11 نحو 25.2 مليار ريال.
وحرصا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين القحطاني أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية، وأضاف أن التسجيل متاح حتى يوم 10 من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر المقبل (نوفمبر). كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم. ويأتي برنامج "حساب المواطن"، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، إضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة في الأغذية والمشروبات.
- 23 يوما تفصل المزارعين عن تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف
- «حساب المواطن»: إيداع 2.4 مليار ريال لـ 12.3 مليون مستفيد
- «هيئة الاتصالات»: لا انقطاع لخدمة الإنترنت اليوم نتيجة تغيير «البروتوكول»
- 162.02 مليار ريال إيرادات مؤسسات المال والتأمين في السعودية .. ارتفعت 10.3 %
- "سابك": مليونا طن مبيعاتنا المحلية من البولميرات .. تشكل 85 %
- تسجيل 9 آلاف وسيط عقاري معتمد في «إيجار»
- 106.6 مليار ريال ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية في المصارف المحلية
- إدارة الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019
- الأسهم السعودية تفقد مستوى 7900 نقطة مع استمرار ضغط «المصارف»
- «نمو» تصعد 1.3 %.. وكميات التداول تهبط 73 %
أخبار اقتصادية- محلية
- "العمل": لن نتوقف عن التوطين.. نستهدف أنشطة المحاسبة وتقنية المعلومات والمحاماة
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- 151 قضية إفلاس تجاري خلال عام.. 93 % منها لمنشآت صغيرة
- «الطيران المدني»: 12 مشروعا لتطوير المطارات ترى النور خلال أسابيع
- تذاكر قطار الحرمين غير قابلة للتحويل.. وإغلاق المكاتب قبل المغادرة بـ 10 دقائق
- ولي العهد: سنطرح «أرامكو» بحلول 2021.. وموازنة 2019 «تريليونية»
- إطلاق 5 برامج لتطوير صناعة وإنتاج عسل النحل في المملكة
- اعتبارا من اليوم.. 10 شاحنات حدا أدنى لإصدار تراخيص منشآت النقل
- "الصناعات العسكرية" توقع اتفاقية تجارية مع "نافانتيا الإسبانية" لتوريد 5 سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%
- شركة متخصصة لحوكمة الجمعيات التعاونية ورفع قروض المشاريع الاستثمارية
أضف تعليق