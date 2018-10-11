«حساب المواطن»: إيداع 2.4 مليار ريال لـ 12.3 مليون مستفيد

أعلن برنامج "حساب المواطن" أمس، عن إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، تمثل الدفعة الـ11 من قيمة الدعم لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين. وأوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي للبرنامج، أن دفعة شهر تشرين الأول (أكتوبر) شملت 3.7 مليون مستفيد رئيس، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع، حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84 في المائة من الأسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من "حساب المواطن" في الدفعات الـ11 نحو 25.2 مليار ريال.وحرصا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين القحطاني أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية، وأضاف أن التسجيل متاح حتى يوم 10 من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر المقبل (نوفمبر). كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم. ويأتي برنامج "حساب المواطن"، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، إضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة في الأغذية والمشروبات.