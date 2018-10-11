"سابك": مليونا طن مبيعاتنا المحلية من البولميرات .. تشكل 85 %

قال المهندس فؤاد محمد موسى نائب رئيس شركة "سابك" للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال، إن الشركة تعمل حاليا على بعض التنظيمات والتغييرات الجديدة فيما يخص الدعم وتحفيز صغار المستثمرين. وأضاف موسى، أن الصورة ستتضح بشكل أكبر نهاية العام الحالي أو مع بداية عام 2019، خصوصا بعدما يتم إعلان الخطة الصناعية الجديدة للمملكة التي ستسهم في حل جميع الإشكالات التي تهم الشركاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية. وأوضح على هامش ورشة عمل مبادرة "سابك" الوطنية لتنمية المحتوى المحلي "نساند" في غرفة الرياض، أن مبيعات الشركة من البولميرات والبتروكمياوات محليا تبلغ ثلاثة ملايين طن، منها مليونا طن للبولميرات التي تشكل 85 في المائة من حجم السوق المحلية.
وأضاف موسى، أن معدل مبيعات البولميرات المحلية يصل إلى 85 في المائة على الرغم من أن نسبة الإنتاج محددة بـ50 في المائة فقط في السوق المحلية.
وعزا نائب "سابك" ذلك إلى تخلي الشركات الأخرى عن حصتها من بيع البولميرات في السوق السعودية التي تبلغ 35 في المائة واتجهت للأسواق الخارجية الأخرى، لتحصل على ربحية أكثر. وأوضح موسى، أن المبيعات في السوق السعودية أرخص وأقل ربحية من الأسواق الخارجية، بسبب أن البائع في السوق المحلية مجبر على تقديم تخفيضات أكبر، وبالتالي يتم تفضيل الأسواق الخارجية، بيد أن "سابك تقوم بدورها في التغطية وسد فجوة السوق إيمانا منها بمسؤولياتها تجاه السوق السعودية ودعما للمحتوى المحلي". ولفت إلى إضافة "سابك" قرابة 5 في المائة سنويا للمحتوى المحلي من خلال المشتريات من الشركاء المحليين ونسب أقل منها بالنسبة للمبيعات، مضيفا أنه جرى الاتفاق مع كثير من قادة الهيئات والمؤسسات الحكومية على برامج واعدة في هذا الصدد لتنمية الصناعات المحلية وفق "رؤية 2030".
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