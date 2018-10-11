تسجيل 9 آلاف وسيط عقاري معتمد في «إيجار»

كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، عن تجاوز عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى شبكة إيجار الإلكترونية تسعة آلاف وسيط عقاري معتمد في جميع مناطق المملكة، مبينا أن هناك إقبالا جيدا من الوسطاء العقاريين في التسجيل والحصول على الاعتماد منذ إطلاقها خلال العام الجاري.
وأوضح مازن بن محمد الداود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، أن الوزارة من خلال برنامج "إيجار" والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، عملت على إطلاق عديد من الخدمات وطورتها بهدف تسهيل وتيسير أعمال الوسطاء العقاريين، ما يرفع من الكفاءة التشغيلية لديهم، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لعملائهم، ويزيد من العائد الاستثماري، مشيرا إلى أنه يمكن للوسطاء العقاريين المسجلين في الشبكة الإلكترونية الاستفادة من خدمات توثيق العقود وأداء مهامه في أي زمان ومكان، حيث يمكنه متابعة مؤشرات أداء عملياته الإيجارية، وإدراج الوحدات العقارية في الشبكة، والاطلاع على الوحدات الإيجارية الشاغرة وغير الشاغرة، وتوقيع اتفاقية وساطة إلكترونيا، وتسجيل العقود الإيجارية وإرسالها لأطراف العقد لتوثيقها إلكترونيا عبر منصة "أبشر"، كما يمكنهم الاطلاع على العقود وحفظها ومتابعتها إلكترونيا، واستلام رسائل تنبيهية لبداية وقرب انتهاء العقد، ويمكن للوسيط إصدار سندات القبض والصرف إلكترونيا بعد تسلمه قيمة الإيجار.
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عقارات- محلية
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