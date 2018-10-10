اليورو والاسترليني يرتفعان وسط آمال التوصل لاتفاق بشأن الانفصال البريطاني

ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء بدعم من التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال البريطاني، بينما تراجع الدولار مقابل سلة عملات، حتى مع تحويم العائد على السندات الأمريكية عند أعلى مستوى في سنوات.

وكانت مكاسب العملة الأوروبية الموحدة محدودة بسبب المخاوف بشأن استدامة الأوضاع المالية في إيطاليا.

وبلغ الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3216 دولار بارتفاع 0.45 بالمئة خلال اليوم. وسجلت العملة البريطانية أعلى مستوى مقابل اليورو منذ 15 يونيو حزيران عند 87.23 بنس.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.15270 دولار واستقر مقابل العملة اليابانية عند 129.75 ين.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.2 بالمئة إلى 95.480. وكان المؤشر بلغ 96.155 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع.

