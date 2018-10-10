هبوط قطاع التكنولوجيا يقود أسهم أوروبا لأكبر خسارة في 3 أشهر ونصف

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء أسوأ أداء يومي منذ يونيو حزيران مع تضرر أسواق الأسهم حول العالم من ارتفاع العائد على أدوات الدين، بينما هبطت أسهم قطاع التكنولوجيا بفعل إشارات على تباطؤ الطلب في قطاع أشباه الموصلات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة مسجلا أدنى مستوياته منذ الرابع من أبريل نيسان، بينما هوى المؤشر داكس الألماني 2.2 بالمئة. وكان هذا أكبر هبوط يسجله ستوكس منذ 25 يونيو حزيران.

وانخفضت الأسهم الأمريكية بشدة أيضا بعدما قفز العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى في نحو سبع سنوات.

وتراجع مؤشر قطاع الطاقة 4.3 بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي منذ موجة الهبوط التي حدثت إبان الاستفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، حيث شهد القطاع عزوفا من جانب المستثمرين بفعل إشارات على ضعف الطلب على الرقائق.

وهبط سهم ايه.إم.إس النمساوية المتخصصة في صناعة الرقائق 5.9 بالمئة، بينما هوى سهم منافستها إس.تي مايكرو إلكترونيكس 5.8 بالمئة.

وفي بريطانيا، ساعدت الإشارات على التقدم في مفاوضات الانفصال البريطاني على ارتفاع الجنيه الاسترليني، وهو ما ضغط على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي انخفض 1.3 بالمئة.

