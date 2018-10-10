5 شركات بريطانية تبحث إدخال الصحة الرقمية إلى السوق السعودية

تبحث خمس شركات بريطانية متخصصة في مجال الصحة الرقمية والإلكترونية، مع الجهات الحكومية السعودية، سبل التعاون لتقديم الخدمات للمستشفيات والعيادات التخصصية والمدن الطبية وإدخال وسائل التقنية الصحية، لمواكبة ما وصل إليه القطاع عالميا.وقال لـ "الاقتصادية" سيمون كوليس؛ السفير البريطاني في الرياض، إن زيارة الشركات تأتي ضمن إطار برنامج مجلس الشراكة الاستراتيجي الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين، كما يعد ضمن خطط "رؤية المملكة 2030" لرقمنة القطاعات ولا سيما الرعاية الصحية.وأوضح كوليس، أن الشركات الخمس لديها الخبرة الطويلة في القطاع الصحي الرقمي داخل بريطانيا وخارجها وهي كالتالي، Poximie , Elsevier, Ideal, T.p.p, Biotronics.وأشار إلى أن الصحة الرقمية لها دور حاسم في تحسين مدى وصول الرعاية الصحية الحديثة وتأثيرها وكفاءتها، مشيرا إلى أن وزارة الصحة السعودية أطلقت برنامجا طموحا لتحقيق رؤيتها المبتكرة للصحة الإلكترونية، وشرعت في تنفيذ عدد من المشاريع التي تقدم حلولا للصحة الإلكترونية.وبين السفير البريطاني، أن حكومة بلاده عينت السير مايكل ريتشادر، مفوضا لقيادة كل ما من شأنه تطوير العلاقات الصحية بين الرياض ولندن، وتسهيل مهمة الشركات البريطانية التي ترغب في الاستثمار في السوق السعودية.وأشار إلى أنه سيتم فتح مجال الاستثمار في المجال الصحي للشركات البريطانية التي تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية ونشاطه.وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، رجح ارتفاع معدل التبادل التجاري بين الرياض ولندن بنهاية العام الجاري 2018 في ظل المعطيات الاقتصادية والمشاريع التجارية التي تتضمنها الخطط السعودية حاليا.وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 2017 يقدر بتسعة مليارات جنيه استرليني، مرجحا أن يشكل الاستثمار في القطاع الصحي أرقام جديدة خلال الفترة المقبلة.وأوضح، أن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية يعزز التزام المملكة المتحدة بالتعاون مع المملكة في إطار "رؤية السعودية 2030"، لافتا إلى أن الرعاية الصحية واحدة من هذه القطاعات والمملكة المتحدة في طليعة الدول المعنية بتحويل خدمات الرعاية الصحية باستخدام الحلول الرقمية.من جهتها، قالت جاكلين دوفسين؛ المدير الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة السفير للحلول الطبية، إن شركتها لديها خبرة تصل إلى أكثر من 20 عاما في المجال وتعمل من خلال 66 مكتبا في 24 دولة في منطقي الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي متخصصة في التعامل طبيا مع المدن الجامعية في المجال الطبي وإنشاء المدن الطبية التي تتعامل إلكترونيا.أما كريس بريمبل الذي يعمل مستشارا صحيا في شركة إيديل فيرى، فأكد أن الاستثمار في القطاع الصحي في السوق السعودية، يعد نموذجا مثاليا، نظرا لأن السوق تستطيع استقطاب كثير من الشركات النوعية ذات الجودة العالية في ظل التطور الذي يشهده القطاع الصحي على مستوى العالم.