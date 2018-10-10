سفير كندا: نخطئ بعدم التواصل مع دولة مثل السعودية.. ولم أعلم أن التغريدة ستنشر

قال السفير الكندي السابق لدى الرياض في تعليقات صريحة اليوم الأربعاء إن كندا ارتكبت أخطاء في تعاملها مع السعودية ساعدت في إشعال نزاع دبلوماسي.

وفي أغسطس جمدت السعودية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا وطردت السفير دينيس هوراك بعد أن نشرت السفارة الكندية تغريدة باللغة العربية تدعو فيها إلى الإفراج الفوري عن متهمين بالسعودية.

وقال هوراك في مقابلة هاتفية "لم يكن هناك داعيا لهذا الوضع... أن نصيح من على الهامش، لا أعتقد أن ذلك يأتي بنتيجة".

وتصريحاته هي المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول كندي كبير بأن أوتاوا تتحمل جزءا من المسؤولية عن الخلاف.

وذكر أن حكومة جاستن ترودو كان عليها أن تخصص وقتا أكبر لمحاولة إصلاح العلاقات مع الرياض.

وقال هوراك، الذي تقاعد الآن، إنه لم يكن يعرف أن التغريدة ستنشر وإنه كان سينصح بعدم نشرها.

وأضاف "أعتقد أن الدعوة للإفراج الفوري كانت أمرا مبالغا فيه"

وأبلغت مصادر رويترز أن الرياض اعتبرت التغريدة خروجا على الأعراف الدبلوماسية.

وطلب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في كلمة على هامش اجتماع للأمم المتحدة، من كندا يوم 26 سبتمبر الاعتذار عن تصرفاتها والكف عن معاملة المملكة وكأنها "جمهورية موز".

وذكر هوراك أن أوتاوا بحاجة لبذل مزيد من الجهود في التواصل مع الدول التي لا تتفق دوما معها.

وقال "نخطئ بعدم التواصل مع دولة مثل السعودية".

وأضاف: "نصيح من خلال التغريدات أو البيانات وهذا ليس فعالا".