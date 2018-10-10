استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في القصر الملكي بالرباط اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
ونقل وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، له ، وتمنياتهما لمملكة المغرب حكومة وشعباً دوام الرقي والتقدم والازدهار .
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .
حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.
ملك المغرب يستقبل وزير الداخلية
استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في القصر الملكي بالرباط اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .
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