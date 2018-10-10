59.5 ألف رخصة محل تجاري جديد في عام .. والرياض في الصدارة

بلغ عدد رخص المحال الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال العام الماضي 1439، نحو 243 ألف رخصة متنوعة الأنشطة، منها 59 ألف رخصة جديدة، و183 ألف رخصة مجددة، و788 رخصة مؤقتة.

وقالت لـ"الاقتصادية" إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، إن منطقة الرياض تصدرت الترتيب بواقع 114 ألف رخصة، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية، بواقع 45.5 ألف رخصة، وفي المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة 22 ألف رخصة.

وأشارت إلى أن عدد رخص المنطقة الشرقية 18 ألف رخصة، ومنطقة الجوف ثمانية آلاف رخصة، ومنطقة عسير 8.4 ألف رخصة، ومنطقة حائل سبعة آلاف رخصة.

فيما جاءت نجران وجازان بـ 3.9 ألف رخصة لكل منهما، فيما جاءت منطقة تبوك 3.5 ألف رخصة ومنطقة الباحة 2.5 ألف رخصة، بينما بلغت عدد الرخص لمنطقة الحدود الشمالية نحو 2.1 ألف، ومنطقة القصيم في آخر الترتيب بـ 1.7 ألف رخصة.

وفيما يتعلق برخص منطقة الرياض، بلغ عددها منذ بداية العام الجاري حتى الربع الثالث من العام نفسه، نحو93 ألف رخصة منها 177 ألف رخصة جديدة.

بينما بلغ عدد رخص المحال المجدد ترخيصها في المنطقة نفسها، نحو 75 ألف رخصة، في حين بلغ عدد الرخص المؤقتة نحو261 رخصة.

وتعرف المحال التجارية العامة بالمخصصة لبيع أو عرض منتجات جاهزة معينة لا تحتاج لأي عمليات تصنيعية أو إضافية أخرى، وإنما يقتصر التعامل فيها على العرض والبيع فقط.

كما يخضع لهذا التعريف أيضا المحال، التي تقدم خدمات عامة أو تجارية وتشمل المحال الخاضعة لهذا التعريف المغاسل بأنواعها، محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محال بيع الملابس الجاهزة والأحذية، مكاتب الخدمات العامة، المكاتب العقارية، المكتبات والقرطاسية، محال الديكور، ومحال الخطاطين والرسامين.

وذلك علاوة على مؤسسة مقاولات عامة، استوديو تصوير، محال تسجيلات، الصيدليات، كبائن الهاتف، مكاتب السياحة والسفريات، محال النظارات، محال بيع المفروشات، محال بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر، محال تأجير مستلزمات الحفلات والرحلات، وأجهزة الصرف الآلي وما شابهها.