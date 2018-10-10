السعودية تحصل على رقم قياسي جديد لأكبر كمية ألعاب نارية انطلقت في عدة مدن بتوقيت واحد

حصلت المملكة العربية السعودية على الرقم القياسي لأكبر كمية للألعاب النارية التي أطلقت في عدد من المناطق بتوقيت واحد، إذ أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية اليوم الأربعاء حصول المملكة ممثلة بالهيئة العامة للترفيه على شهادة تؤكد نجاحها في كسر الرقم المسجل سابقاً باسم الفلبين والمقدر بـ 810 آلاف ومضة نارية، فيما جاء الرقم السعودي الذي أطلق اليوم الوطني، بـ 962.168 ألف ومضة. وكانت الهيئة أطلقت عبر 58 موقعاً في مختلف مدن ومناطق المملكة ألعاباً نارية شهدها ملايين الأشخاص، ولقيت بتشكيلاتها المميزة استحسان الجميع. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عمرو باناجه: "نفخر في الهيئة العامة للترفيه بتحقيق هذا الإنجاز العالمي العظيم المسجل باسم المملكة العربية السعودية الذي لم يأتي لولا الدعم والمتابعة الكبيرة من القيادة الحكيمة – أيّدها الله- ليتحقق في مناسبة غالية علينا جميعاً هي اليوم الوطني لهذه البلاد الطاهرة"، كما قدم شكره لجميع القائمين على هذا الإنجاز الذي جاء بسواعد سعودية، وأخذ من الوقت والجهد وقتاً طويلاً ليرى النور ويحقق النجاح الذي كان يخطط له. وكانت الهيئة العامة للترفيه نجحت في اليوم الوطني بكسر رقم قياسي آخر بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حيث تم تشكيل أكبر علم بطائرات الدرونز والألعاب النارية في سمائي الرياض وجدة، كما تم استلام الشهادة في ذلك الحين. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه قدمت خلال اليوم الوطني أكثر من 90 فعالية في مختلف مناطق المملكة تنوعت بين الفن والمهرجانات والسيرك والألعاب النارية.