"الأسهم الأمريكية" تبدأ منخفضة مع صعود عوائد السندات

بدات الأسهم الأمريكية على انخفاض بشكل عام اليوم الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد بيانات أظهرت صعود أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.44 نقطة، أو 0.22 في المئة، إلى 2873.90 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 43.94 نقطة، أو 0.57 في المئة، إلى 7694.08 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 11.16 نقطة، أو 0.04 في المئة، إلى 26441.73 نقطة.