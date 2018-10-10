هيئة سلامة فرنسية تطالب بحظر تسمير البشرة الصناعي

دعت هيئة حكومية فرنسية اليوم الاربعاء إلى حظر تسمير البشرة الاصطناعي بالاشعة فوق البنفسجية، معللة ذلك باحتمال الاصابة بسرطان الجلد.

وكانت الهيئة الوطنية للصحة والسلامة ترد على طلب من وزارة الصحة، التي من المقرر أن تراجع اللوائح في القطاع.

وقالت الهيئة إنها دعت إلى حظر "في الوقت المناسب"، لتسمير البشرة الاصطناعي في تقرير سابق في عام 2014، وأيدت بيانات جديدة، متاحة منذ ذلك الحين ذلك الوضع.

وفي مذكرة تفصيلية للوزارة، شددت على "التأثير السرطاني على الاشخاص الذين يتعرضون للاشعة فوق البنفسجية الاصطناعية ، التي تسبب تسمير البشرة والإصابة بضربة شمس على حد سواء.

وأضافت المذكرة أنه يتعين أن تتخذ السلطات كل الاجراءات لانهاء تعريض الجمهور للاشعة فوق البنفسجية الاصطناعية لاغراض جمالية.