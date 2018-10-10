رئيس مؤسسة النفط الليبي: إنتاجنا مليون برميل يوميا في المتوسط وقد نزيده

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الأربعاء إن بلاده تنتج مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط وتخطط لزيادة الإنتاج.

أدت الاضطرابات وتفشي العنف إلي تعطل الإنتاج على نحو متكرر في ليبيا، حيث انخفض إلى 650 ألف برميل يوميا في يوليو من العام الجاري.

وتقل مستويات الإنتاج الحالية عن المعدل الذي كانت ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تضخه قبل الاضطرابات عند نحو 1.6 مليون برميل يوميا لكنها الأعلى منذ منتصف 2013 وفقا لتقديرات رويترز.

وقال صنع الله إن الإنتاج زاد إلى 1.3 مليون برميل يوميا في وقت سابق من العام الجاري.