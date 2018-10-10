"سوفت بنك" يجري محادثات لشراء حصة أغلبية "في وي ورك" الأمريكية

قال مصدر إن مجموعة سوفت بنك اليابانية تجري مناقشات لشراء حصة أغلبية في وي ورك الأمريكية للمساحات المكتبية المشتركة فيما يبدو أنه مواصلة لأحد أكبر رهاناتها على شركة ناشئة تتكبد خسائر.

وقال المصدر إنه لم يجر بعد تحديد السعر وغيره من التفاصيل مضيفا أنها ليست صفقة محسومة.

وقال مصدر ثان إن سوفت بنك يجري محادثات بشأن استثمار كبير جديد في وي ورك.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت من قبل أن استثمار سوفت بنك قد يكون بين 15 و20 مليار دولار ومن المرجح أن يأتي من صندوق رؤية سوفت بنك. وقالت الصحيفة في يونيو إن استثمارا أصغر لسوفت بنك كان قيد المناقشة في العام الحالي وقدر قيمة وي ورك بما يصل إلى 40 مليار دولار.

وامتنعت كل من وي ورك وسوفت بنك عن التعليق.

واستثمرت سوفت بنك وصندوق رؤية التابع لها 4.4 مليار دولار في وي ورك العام الماضي وللشركة اليابانية مقعدان في مجلس الإدارة.

وسيكون عزم سوفت بنك، التي جمعت أكثر من 93 مليار دولار لإنشاء صندوق رؤية الذي يركز على التكنولوجيا، لشراء حصة أغلبية في وي ورك تحولا عن الممارسة الأكثر شيوعا للمجموعة بشراء حصة أقلية في الشركات الناشئة المتميزة التي تحقق ربحا.