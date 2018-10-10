أسهم أوروبا تتراجع مع هيمنة الضبابية وخسائر للمنتجات الفاخرة

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم الأربعاء حيث يعكف المستثمرون على تقييم المخاوف بشأن النمو العالمي لمعرفة ما إن كانت تبرر حالة الحذر التي أدت لحركة عرضية في وول ستريت والأسواق الآسيوية الجلسة السابقة.

وغذى تراجع قطاع المنتجات الفاخرة، بفعل استمرار المخاوف من التباطؤ في الصين، المعنويات السلبية.

ونزل سهم ال.في.ام.اتش الفرنسية 4.2 بالمئة رغم أداء أفضل من المتوقع لوحدة الأزياء والمنتجات الجلدية في الربع الثالث من العام.

وأدت المخاوف من تراجع الطلب من المستهلكين الصينيين على الأسماء الفاخرة إلى تضرر أسهم شركات تلك المنتجات في الأيام القليلة الماضية بفعل استمرار التوتر التجاري بين بكين وواشنطن.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.63 بالمئة.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.22 بالمئة حيث دفعت محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الجنيه الاسترليني للارتفاع وهو ما يضغط على الإيرادات الخارجية للشركات البريطانية الكبيرة.

وفي إيطاليا نزل مؤشر بورصة ميلانو 0.6 بالمئة بفعل خسائر ثقيلة لشركة مونسلر للملابس الفاخرة التي تراجع سهمها 5.2 بالمئة وفيات كرايسلر التي نزل سهمها اثنين بالمئة.

ونزل مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي 0.3 بالمئة بعدما قال تقرير لرويترز إن الجهات المنظمة للقطاع المصرفي في أوروبا تكثف مراقبة مستويات السيولة بعد زيادة العائد على الدين السيادي.