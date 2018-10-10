الذهب عالق داخل نطاق ضيق مع توقف الدولار لالتقاط الأنفاس

استقر الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار عن ذروته في سبعة أسابيع لكن الدعم ظل قويا للعملة الأمريكية وسط أداء قوي لاقتصاد الولايات المتحدة وتوقعات لزيادات مطردة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1189.35 دولار للأوقية (الأونصة) ليظل داخل نطاق لا يعدو الأربعة دولارات خلال الجلسة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1192.60 دولار للأوقية.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى اي.بي.سي بوليون في استراليا "يبدو أن بعض الناس يتوقعون انتعاشا معقولا في الأسعار لكن مزيج البيانات (الأمريكية) الجيدة وتشديد السياسة النقدية بلا هوادة مازال يضغط على الذهب."

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.39 دولار وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة أيضا مسجلا 1070.72 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 821.74 دولار.