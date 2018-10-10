السعودية تزود الهند بأربعة ملايين برميل إضافية من النفط في نوفمبر

قالت عدة مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ستزود مشتري النفط الهنود بأربعة ملايين برميل إضافية من النفط الخام في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال أحد المصادر إن ريلاينس إندستريز وهندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم ومنجالور للتكرير والبتروكيماويات طلبت مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر تشرين الثاني.