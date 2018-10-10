6664 منشأة تعمل في "المال والتأمين" .. يعمل فيها 82 ألف سعودي

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت (www.stats.gov.sa) نتائج "مسح المال والتأمين 2017" والذي تصدره الهيئة بشكل سنوي وتعد النتائج مصدرا مهما لعرض وتحليل بيانات منشآت المال والتأمين الاقتصادية مثل المشتغلين والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات الأخرى والإيرادات والتكوينات الرأسمالية. وأوضحت نتائج المسح ارتفاع عدد المنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017 بنسبة 1.14% مقارنة بالعام 2016 حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في أنشطة المال والتأمين 6.664 منشأة موزعة على 14 نشاطا فرعيا منها أنشطة البنوك والشركات القابضة والتأجير المالي وأشكال منح القروض الأخرى والتأمين وإدارة الأسواق المالية وعقود الأوراق المالية وأنشطة وكلاء وسماسرة التأمين وإدارة الأموال وغيرها من الأنشطة. وكشفت نتائج مسح المال والتأمين أن إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 113.728 موظفا منهم 82.308 موظف سعودي و 31.420 موظفا غير سعودي وبذلك ارتفع عدد المشتغلين السعوديين في منشآت المال والتأمين بنسبة 3.32% خلال عام 2017 مقارنة بالعام 2016.

ووفقا لما أظهرته نتائج مسح المال والتأمين فقد بلغ إجمالي ما يتقاضاه العاملون في منشآت المال والتأمين نحو 22 مليارا و 920 مليون ريال خلال عام 2017 كأجور ومزايا وبدلات إضافية. وأوضحت نتائج المسح عن ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت العاملة في نشاط المال والتأمين في عام 2017 بالمقارنة بالعام السابق 2016 بنسبة (10.3%) حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 162 مليار ريال في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت نحو 47 مليارا و 312 مليون ريال خلال عام 2017. واستند مسح المال والتأمين في تنفيذه على منهجية واضحة وفقًا للمعايير الدولية وتتمثل منهجيته في مجال دراسة المنشآت التي تزاول أعمالها الرئيسة في مجال المال والتأمين في القطاع الخاص والقطاع العام. يذكر أن أهمية مسح المال والتأمين تكمن في توفير بيانات تفصيلية عن نشاط المال والتأمين على مستوى المملكة تساهم في قياس مشاركة هذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد وتركيب الحسابات القومية.