جوجل تطعن في الغرامة الأوروبية القياسية المفروضة عليها بشأن نظام أندرويد

أعلنت مجموعة جوجل الأمريكية الثلاثاء انها قدمت طعنا في الغرامة القياسية بقيمة 4.34 مليار يورو التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي في يوليو بتهمة الاحتكار بشأن نظام أندرويد.

وقال المتحدث باسم جوجل آل فيرني في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "لقد قدمنا طعنا في قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بأندرويد أمام محكمة الاتحاد الأوروبي".

وفرض الاتحاد الاوروبي هذه الغرامة غير المسبوقة على جوجل لاتهامها باستغلال موقع نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد" من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

كما دعت المفوضية الاوروبية جوجل إلى "إنهاء ممارساتها غير المشروعة خلال 90 يوما تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لألفابت" الشركة التي يتبع لها جوجل.

وكانت المفوضية الاوروبية حكمت في 27 يونيو 2017 على جوجل بدفع غرامة قياسية بقيمة 2.42 مليار يورو بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني بتغليب أداتها لمقارنة الأسعار "جوجل شوبينغ" على حساب خدمات منافسة له.

ومنذ سنوات تستهدف المفوضية الأوروبية نظام أندرويد الذي يستخدم في80% من الهواتف في أوروبا والعالم.

وأخذت المفوضية الأوروبية على جوجل أنها فرضت على الشركات المنتجة للأجهزة أن تحمل مسبقا تطبيق جوجل سيرتش ومشغله كروم كشرط لمنح ترخيص لمتجر بلاي ستور.

كما اتهمتها بدفع أموال لبعض كبار المنتجين والمشغلين لشبكات الهواتف النقالة ليحملوا مسبقا بشكل حصري تطبيق جوجل للبحث على أجهزتهم، وبمنع الشركات المنتجة الراغبة في تحميل تطبيقات غوغل مسبقا من بيع هواتف ذكية تعمل على نسخ أخرى من أندرويد لم تصادق عليها جوجل.

وقد يستغرق النظر في الاستئناف أمام القضاء الأوروبي سنوات.

ومحكمة الاتحاد الأوروبي التي تضم قاضيا واحدا على الأقل من كل دولة عضو، هي إحدى الهيئتين القضائيتين اللتين تتألف منهما محكمة العدل الأوروبية، ومقرها في لوكسمبورغ.