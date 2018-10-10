اعتبارا من اليوم.. 10 شاحنات حدا أدنى لإصدار تراخيص منشآت النقل

تبدأ هيئة النقل العام إلزام المؤسسات في قطاع نقل البضائع، بتوفير عشر شاحنات كحد أدنى لإصدار التراخيص الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم.ووفقا لبيان صادر من الهيئة اطلعت عليه "الاقتصادية"، تمنح المنشآت المرخص لها في النشاط قبل تاريخ اليوم الأربعاء غرة صفر، مهلة ثلاث سنوات تنتهي في غرة صفر 1443هـ، وذلك لاستيفاء الحد الأدنى لعدد المركبات بحيث يجدد له الترخيص على أساس الحد الأدنى في المدينة محل الترخيص. وتشمل شروط وأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، توفير عشر شاحنات منفردة أو قاطرات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، على أن تكون مملوكة بالكامل للمنشأة أو بالتأجير التمويلي، وتكون المنشأة مستخدمة فعليا للشاحنات.وحول ما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، يجب ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات عن 20 سنة من تاريخ الصنع، ويتم التطبيق بمنح مهلة للمنشآت المرخصة وطالبي الترخيص "إصدار جديد" لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ 1 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط العمر التشغيلي للمركبات المحدد بـ 20 سنة.