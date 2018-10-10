ضبط 600 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة خلال 9 أشهر

أسفرت الجولات الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار عن ضبط 600 ألف قطعة غيار مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، إضافة إلى 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية منذ مطلع 2018 حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، مؤكدة إتلاف هذه المنتجات، واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة للاستماع إلى أقوالهم ومن ثم إحالة القضايا إلى الجهات المختصة.وأوضحت الوزارة لـ"الاقتصادية" أن عرض وبيع قطع غيار مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية وإطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، ويترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بحسب منطوق الحكم القضائي.ونفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات رقابية وتفتيشية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة شملت 186 ألف منشأة منذ بداية عام 2018، وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، من ضمنها محال الإطارات وقطع الغيار، كما تباشر الوزارة بلاغات المستهلكين المتعلقة بوجود مخالفات تجارية، ومن ضمنها قطع الغيار والإطارات.ودعت وزارة، عموم المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.إلى ذلك كشفت لـ"الاقتصادية" مصلحة الجمارك في وقت سابق، أن واردات المملكة لقطع غيار السيارات بلغت نحو 8.7 مليار ريال، خلال العام الماضي، مبينة أن السوق السعودية تعد من أكبر أسواق مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها تشمل، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، أمريكا، تايلاند، تايوان، إندونيسيا، إيطاليا، تركيا، المكسيك، كندا، التشيك، المملكة المتحدة، السويد، فرنسا، والهند.