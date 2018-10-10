إنهاء إجراءات 1.37 مليون بيان جمركي خلال 6 أشهر

كشف فيصل البداح رئيس لجنة التجارة عبر الحدود وكيل المحافظ لتيسير التجارة بالجمارك السعودية، أن البرامج التي أطلقتها "الجمارك" بالتعاون مع شركائها في العمل الجمركي والإصلاحات التي عملت عليها، أسهمت خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 في إنهاء الإجراءات الجمركية لأكثر من 1.37 مليون بيان جمركي، موضحا أن حجم البضائع الواردة والصادرة خلال المدة المشار إليها تجاوز 66 مليون طن بقيمة بلغت 365.7 مليار ريال.وبين أن أكثر من 80 في المائة من البيانات الجمركية يتم فسحها في متوسط 24 ساعة، وأن العديد من الشحنات يتم فسحها عن طريق الفسح المباشر وذلك قبل وصولها للمنفذ الجمركي.وأكد البداح، أن الإصلاحات التي قامت بها الجمارك السعودية بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الجمركي، أسهمت في تحقيق أهداف برنامج الفسح خلال 24 ساعة الذي أطلقته الجمارك أواخر العام الماضي، حيث كان لتقليص المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير، والتقديم المسبق للبيانات بالغ الأثر في تحسين آلية الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر مرونة، موضحا أن من أبرز الإصلاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية إصدار دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الجديد الذي تضمن العديد من التعديلات كان من أهمها السماح بإصدار رخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للشركات، إضافة إلى أن هذه التعديلات التي أجريت على الدليل ستسهم في مراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، كما أنه سيسهم في الحد من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط.وحول المبادرات المتعلقة بتيسير إجراءات التجارة والتصدير، أوضح أنه تم تعديل إجراءات مناطق الإيداع بحيث تم السماح للمصدرين المحليين باستخدامها كمنطقة تخزين.