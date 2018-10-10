انخفاض قيمة التداولات في «نمو» إلى 951 ألف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 23 نقطة بنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 2502 نقطة. وتراجعت قيم التداول 45 في المائة بنحو 797 ألف ريال لتصل إلى 951 ألف ريال، بمعدل قيمة الصفقة الواحدة 5.2 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 41 في المائة بنحو 53 ألف سهم لتصل إلى 77 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.46 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 16 صفقة لتصل إلى 183 صفقة بنسبة 8 في المائة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 3.88 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.77 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.16 في المائة ليغلق عند 24.50 ريال.
وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 491 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 200 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 161 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
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