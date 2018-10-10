«الاستثمار الأخلاقي» بحاجة إلى تعريف حقيقي

أوجزت عمليتا تدشين جديدتان حالة الموارد المالية لسكان المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي، أو نحو ذلك.العملية الأولى كانت إطلاق "ماركوس"، وهو مصرف جديد على الإنترنت من "جولدمان ساكس" يوفر حسابات تدفع فائدة بنسبة 1.5 في المائة. ولأن المدخرين في المملكة المتحدة تواقون للحصول على عائد، يبدو أن هذا العرض المحزن تسبب في نوع من التدافع. التضخم في المملكة المتحدة، حسب مؤشر أسعار المستهلك، يبلغ نحو 2.4 في المائة، لذلك حتى مع ماركوس سوف تنخفض الفائدة نقطة مئوية واحدة من حيث القيمة الحقيقية بحلول نهاية العام. لكن تقريبا جميع من طرحت عليهم السؤال، إما وقعوا لفتح الحساب، وإما ينوون ذلك. أنا ضمن الفريق الأخير. العملية الثانية كانت أصغر حجما ولم تخبرنا عن تعاسة المدخرين، بل عن المقترضين البائسين من الناحية المالية، وعن عدم قدرتهم على الحصول على قروض بأسعار معقولة.أعلنت "كريديت سبرينج" عن نفسها مقرضا جديدا "بلا فوائد". يقول مؤسسوها إنهم يركزون على "ابتكار حل مختلف جذريا، مصمم خصيصا لتوفير حماية مالية ضد ما هو غير متوقع" لأولئك الذين ليس لديهم شبكة أمان مالي.النتيجة هي نظام يقدم فيه من يجتازون اختبارات "الأهلية" الأولية يتمكنون من تأسيس دين مباشر شهري لكريدت سبرينج مقابل ستة جنيهات شهريا. هذا بالتالي يخولهم اقتراض 250 جنيها مرتين خلال فترة الـ 12 شهرا التي سجلوا لها. عندما يفعلون، لن تكون هناك رسوما إضافية (هذا هو معنى "بدون فوائد").هذا أمر لا بأس به. إنه ليس رخيصا. يمكنك تسمية الست جنيهات شهريا كما تشاء، لكنها تظل تكلفة اقتراض. اقترض 500 جنيه على مدى عام وستبلغ تكلفة الاقتراض الخاصة بك 87 في المائة. إذا اقترضت 250 جنيها مرة واحدة من الواضح أن التكلفة أكثر بكثير. إذا لم تقترض شيئا ستكون قد دفعت 72 جنيها لتأمين تبين أنك لست بحاجته إلى منتج ربما كان بإمكانك الحصول عليه بسعر أرخص في مكان آخر. مثلا، تم تصميم بطاقة "فانكويس" Vanquis الائتمانية للأشخاص الذين يعانون تصنيفات ائتمانية متدنية، وتستوفي رسوما سنوية أقل بقليل من 40 في المائة.مع ذلك، الصفقة تأتي مع بعض اللمسات اللطيفة. لا يتم ترحيل حسابك في نهاية فترة الـ 12 شهرا، لأن عليك التسجيل مرة أخرى - لذلك لا تكون عالقا في أنموذج أعمال اشتراك شخص آخر إلى أجل غير مسمى. كذلك يتم خصم المستحقات مباشرة من حسابك عبر أربعة دفعات متساوية. وعلى عكس بطاقة الائتمان أو السحب على المكشوف، يعني هذا أنه لا يمكنك الوقوع فيما تسميه كريديت سبرينج "الفخ السام للديون المتصاعدة" من خلال تقديم الحد الأدنى من المدفوعات، وبالتالي تظل مدينا لفترة أطول مما كنت تنوي. بصورة عامة، "كريديت سبرينج" بالتأكيد أفضل من الفجوة بحجم "وونجا" Wonga التي تأمل في سدها - ربما أفضل من جميع العروض الأخرى في هذه المساحة الصغيرة السيئة، لكن الضرورية.يلبي كل من "ماركوس" و"كريديت سبرينج" حاجة واضحة ومن المحبط أن هذه الحاجة موجودة. لكن كلا الشركتين ينبغي أن تحقق أداء جيدا. مع ذلك، ما يثير قلقي بشأن عمليتي الإطلاق هاتين - وقلق كثيرين آخرين ـ هو أن الشركتين راضيتين عن نفسيهما بشكل رهيب. يتباهى مصرف ماركوس بوضع "العملاء في قلب كل ما نفعله" وعلينا، كما أعتقد، افتراض قصدهم بطريقة جيدة. سواء كنت لطيفا مع عملائك أم لا فهم دائما في قلب ما تفعله - لديهم المال وأنت تريد المال. الشركة التابعة لجولدمان تتحدث عن القيمة والشفافية، بينما تمارس حيلة مصارف الادخار القياسية المتمثلة في تعزيز سعر فائدتها الأساسي بـ "علاوة". تذهب "كريديت سبرينج" إلى أبعد من ذلك وتصف نفسها بـ "الأخلاقية". من الواضح تماما أن "وونجا" لم تكن أخلاقية - على الرغم من أنها كانت رائدة في الإصدار المبكر للرسوم وليس أنموذج الفائدة الذي تستخدمه "كريديت سبرينج" ـ وكنت معجبة بهذا عندما تم إطلاقه. لكن هل عدم كونها غير أخلاقية بشكل فعال يعادل كونها أخلاقية؟ أم أن عدم كونها غير أخلاقية بشكل فعال يجعلها مجرد شركة عادية مع خطة معقولة تماما لتجنب انهيار العلامة التجارية والعمل على المدى الطويل؟ سأختار الأخير.هذا الفرق يهم الصناعة المالية في الوقت الراهن، لأنها تعمل بجد على إضعاف كلمات مثل أخلاقي، وصديق للبيئة، ومسؤول اجتماعيا، ومستدام والدفع بها إلى مستوى تام من انعدام المعنى.تناول موضوع الاستثمار الأخلاقي، الدارج تحت مسمى "استثمار التأثير" والحديث غير المنتهي عن أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند الاستثمار. أنا اتفق مع جميع هذا من الناحية النظرية (مسألة من لا يتفق مع ذلك تحتاج عمودا آخر تماما). لكن ما الذي يعنيه في الواقع الاستثمار أخلاقي؟كما اتضح، يمكن أن يعني أي شيء. يمكن أن يتعلق الأمر بالفحص السلبي: ببساطة رفض الاستثمار في أي شيء يعتبره مدير أي صندوق سيئا. هذا أمر شخصي، بطبيعة الحال، لكن بالاعتماد على وجهات نظرك، يمكنك العثور على الكثير لاستبعاده.هناك أيضا النوع الإيجابي، إذ يمكنك الاستثمار في أشياء غير كاملة واستخدام أصواتك الانتخابية لجعلها أفضل، وهو النهج الذي يمكن استخدامه لإدخال كل استثمار من أي نوع في أي مكان في العالم ضمن تعريف أخلاقي على نحو أو آخر. استنادا إلى معاييرك لا يوجد شيء لا يمكن اعتباره أخلاقي.مديرو الصناديق الذين ينخرطون في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ويحاولون تحسين ثقافتهم يعكسون جانبا جيدا - أفضل مديري الصناديق الآن لديهم معايير بيئية واجتماعية وحوكمة ممتازة متضمنة بعمق في عملياتهم وهي تتحسن في جميع الأوقات. لكن معيار كونك أخلاقيا يجب أن يكون أعلى قليلا وأكثر دقة مما هو عليه.كانت هناك بعض الجهود في هذا الجانب، لكن لا يوجد شيء شامل، أو مفهوم بالنسبة للعميل العادي. فكر في الطريقة التي تدير بها "رابطة التربة" كلمة "عضوي". عدم كونك بشعا مع صغار خرافك لا يحولك تلقائيا إلى مزارع عضوي، وعدم استغلال زبائنك بنذالة وعدم غض البصر تماما عن العبودية في سلسلة التوريد الشركات التي تستثمر فيها لا يحولك بالضرورة إلى مزود مالي أخلاقي.لقد حان الوقت للصناعة لتأتي ببعض التعريفات المناسبة للكلمات التي تتناقلها بشكل متزايد.* رئيسة تحرير مجلة "موني ويك" MoneyWeek