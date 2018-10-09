"كومكاست" تستكمل الاستحواذ على أسهم "فوكس" في شبكة قنوات "سكاي"

أعلنت شركة "كومكاست بيدكو ليمتد" المملوكة بالكامل لمجموعة "كومكاست كورب" الإعلامية الأمريكية اليوم الثلاثاء شراء كامل حصة مجموعة "فوكس القرن الحادي والعشرين" الأمريكية في شبكة قنوات "سكاي" التلفزيونية البريطانية، مع تنفيذ شرط القبول لعرضها الإجباري لشراء أسهم "سكاي".

وقال "بريان روبرتس" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كومكاست كوربورشن" في بيان "نحن سعداء اليوم لأننا أصبحنا مالك حصة الأغلبية في سكاي.. نحن ملتزمون تماما بضمان مستقبل (قناة) سكاي نيوز والحفاظ على استقلالها التحريري والمحافظة على سجلها القوي كمصدر للأخبار الموثوق فيها عالية الجودة النزيهة".

وقال "جيرمي داروش" الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي" إن "كومكاست تعهدت بالاستثمار في سكاي بما في ذلك مقارها في أوستيرلي (بلندن) وأوروبا ونحن نتطلع بقوة نحو العمل مع بريان وفريق كومكاست لتحقيق مزيد من النمو والتطور في نشاط سكاي"

وقد تلقت "كومكاست بيدكو" في الساعة الواحدة من مساء اليوم بتوقيت لندن موافقة سارية على عرضها الإجباري لبيع 19ر44 مليون من أسهم سكاي تمثل 56ر2% من الأسهم العادية لشبكة القنوات البريطانية.

وقد وصل إجمالي أسهم "كومكاست" في "سكاي" إلى 60ر648 مليون سهم تمثل حوالي 72ر37% من الأسهم العادية للشبكة البريطانية 83ر135 مليون سهم إضافي من أسهم مجموعة قنوات التلفزيون البريطانية "سكاي" بما يعادل 90ر7% من أسهم المجموعة، مقابل 28ر17 جنيه إسترليني للسهم. وبعد هذه المشتريات، وصل إجمالي حصة "كومكاست" من أسهم "سكاي" المطروحة في البورصة إلى 40ر635 مليون سهم، بما يعادل حوالي 95ر36 من اجمالي الأسهم. كما استحوذت على 78ر672 مليون سهم مملوكة لشركة "فوكس القرن الحادي والعشرين" أو الشركات التابعة لها في "سكاي" بما يعادل 12ر39% من أسهم "سكاي".

وكانت "كومكاست كورب" نجحت في التفوق على "فوكس القرن الواحد والعشرين" في سباق الاستحواذ على "سكاي بي إل سي" البريطانية ، أكبر شبكة بث فضائي في أوروبا. وعرضت كومكاست 28ر17 جنيها إسترلينيا للسهم ، لتصل قيمة "سكاي" الإجمالية، ومقرها لندن، إلى 7ر29 مليار جنيه استرليني (39 مليار دولار) مقابل 67ر15 جنيها إسترلينيا من جانب شركة فوكس.

كانت عملية الاستحواذ، تحتاج إلى بيع مستثمري "سكاي" أسهمهم في السوق بحلول موعد نهائي أقصاه 11 تشرين أول/أكتوبر المقبل.