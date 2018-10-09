فزع في أسواق المال العالمية .. عائدات سندات الخزانة الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات

تسبب التفاؤل المتزايد لجيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مواصلة النمو الاقتصادي لبلاده لفترة طويلة جدا، وارتفاع عائدات سندات الخزينة الأمريكية لأعلى معدل من سبع سنوات، في ظهور حالة من الفزع تهيمن على أسواق المال العالمية في خضم سياسة أمريكية مالية توسعية.

ولا يتناقض هذا التفاؤل مع تصريحاته أيضا باحتمال وجود مخاطر محدودة، التي قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الأسعار.

لكن قناعات رئيس الفيدرالي الأمريكي كانت أحد الأسباب وراء الأوضاع الراهنة في سوق السندات الأمريكية، إذ شهدت السوق حالة من البيع الحاد، وهو ما أرجعه البعض إلى تصحيح الأوضاع جزئيا، إضافة إلى عوامل أخرى ربما أبرزها أن الاقتصاد الأمريكي أقوى الآن بكثير من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، كالصيني الذي تتراجع معدلات نموه، والياباني الذي يعاني الركود التضخمي، والأوروبي الذي يشهد حالة من التذبذب الواضح.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية إلى أكثر من 3.2 في المائة وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2011. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما فوق مستوى 3.3 في المائة، وذلك أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

ويقول لـ "الاقتصادية"، ألفي أنجوس المختص المالي في بورصة لندن، "عوائد السندات ترتفع بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، وبغية إبقاء التضخم تحت السيطرة، والاحتياطي الفيدرالي يرفع تدريجيا أسعار الفائدة، ما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، وهذا يزيد من تكلفة سداد الديون الحالية".

ويبدو أن ارتفاع عائد السندات امتد إلى عدد كبير من بلدان العالم، ما أوجد حالة من الفزع لدى المستثمرين في الأسهم، وهو ما انعكس بشكل واضح في انخفاض مؤشر داو جونز يوم الخميس الماضي بـ 230 نقطة.

ويشير إلى أن أداء سوق الأسهم الأمريكية يعكس وضعا غير مريح تجاه المستقبل، مضيفا "يوم الإثنين تذبذب أداء السوق بين خسائر حادة ومكاسب متواضعة وأغلقت الأسواق منخفضة، وذلك على الرغم من أن هذا الأسبوع يصادف بداية موسم توزيع الأرباح، وذلك يعني أن المعنويات تهيمن عليها مشاعر من الخوف من حدوث ارتفاع سريع للأسعار، على الرغم من تطمينات رئيس المجلس الفيدرالي بأنه حتى لو ارتفع التضخم فسيكون محدودا".

ويوضح أنه في شهر سبتمبر فقط دفع المستثمرون 11 مليار دولار إلى صناديق متداولة في البورصة الأمريكية تركز على أسهم الشركات الكبرى، وثلاثة مليارات أخرى إلى صناديق رؤوس الأموال الصغيرة، وهذا يعكس شعورا مستقبليا متفائلا، إلا أن الوضع تغير في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر نتيجة التغيرات التي جرت في سوق سندات الخزانة، حيث يوجد قلق حقيقي من حديث الفيدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة، وربما يكشف ذلك إدراك المستثمر الأمريكي أن العولمة قد دمجت مكونات الاقتصاد العالمي، بحيث لن تستطيع الولايات المتحدة البقاء طافية إذا بدأ باقي العالم في الغرق.

من جهته، يؤكد لـ "الاقتصادية"، الدكتور كريستوفر كينج أستاذ الاقتصاد الدولي أن معدلات السندات ترتفع عندما تنخفض الأسعار، وترتفع عائدات السندات مع بيع المستثمرين لها، فمن ثم رفع العوائد يتم لمحاولة جذبهم إليها مرة أخرى، حيث إن الارتفاع في العائدات في الوقت الراهن يرجع إلى تزايد الآمال بأن إيطاليا ستتحكم في مشكلات ميزانيتها، وكذلك نتيجة الاتفاق التجاري الجديد الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

ويقول "هذا الوضع لا يبدو إيجابيا لأنه يؤدي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، وبالتالي انخفاضات كبيرة فيما يتعلق بالطلب على الأسهم".

ويبدو أن التطورات التي جرت في سوق السندات ألقت بثقلها على أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، إذ يلاحظ بوادر توتر لدى المستثمرين في الأسهم بشأن العوائد المستقبلية، في ظل بيئة اقتصادية تهيمن عليها أسعار الفائدة المرتفعة. وهو ما يوجِد حاليا حالة من إعادة التقييم بين المستثمرين لمزايا الاحتفاظ بالأسهم.

ويمكن الجزم حاليا بأن بوادر التوتر الراهن في سوق الأسهم تعود إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في خضم سياسة مالية توسعية، إذ تجاوز إجمالي إصدار الخزينة الأمريكية تريليون دولار لأول مرة، وبلغ صافي الإصدار أعلى مستوى له منذ عام 2012، ورغم أن معظم الإصدار حدث في الديون قصيرة الأجل، إلا أن السوق لا تزال تشعر بالقلق إزاء العجز المرتفع والمتوقع في الميزانية في السنوات المقبلة.

مع هذا يعتقد جيف آد المختص الاستثماري، أن التغيرات الراهنة في سوق الأسهم ربما تشهد تحولا في الاتجاه المعاكس مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، ورغم أن المؤشرات الراهنة لا تصب في مصلحة الاستثمار في الأسهم في ظل أسعار الفائدة المتصاعدة، فإن التوقعات تشير إلى أن الشركات المسجلة في مؤشرS&P 500 قد تحقق أرباحا تقترب من 20 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام، وتلك التوقعات إن صدقت قد تغير الدفة مجددا لمصلحة الأسهم.

ويقول لـ "الاقتصادية"، "إن أداء سوق الأسهم الأمريكية هذا العام مثال بين على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية الدولية لكبار المستثمرين، ففي يناير وفبراير الماضيين انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 10 في المائة، في حين كانت الأسهم الدولية في وضع أفضل نسبيا، وهذا المشهد قد يتكرر بصورة أو أخرى في الربع الثالث من هذا العام، وإن كان بصورة معكوسة، لكن في الربع الأخير قد يحدث تكرار للربع الأول من عام 2018، وتتراجع فيه أداء الأسهم الأمريكية لمصلحة نظيرتها الدولية".

مع هذا يمكن القول إن الترقب الراهن حول ما سيحدث في أسواق الأسهم الأمريكية، يعود في جزء كبير منه إلى الطبيعة العالمية لهذه السوق، حيث إن التجربة تشير إلى أن أي هزة ضخمة فيه ستكون لها انعكاسات مؤلمة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تقديرات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل النمو الاقتصادي عالميا.

وفي الحقيقة فإن جزءا من المخاوف الدولية من إمكانية حدوث هزة في سوق الأسهم الأمريكي، تعود في جزء منها إلى الشعور بأن الانتعاش الاقتصادي الأمريكي، بعكس مرات سابقة، يبدو محصورا في الداخل الأمريكي، وغير قابل للامتداد حتى الآن للاقتصاد الكوني، بل على العكس تماما أن هذا النمو يحدث على حساب الاقتصادات الأخرى.

بدوره، يقول لـ "الاقتصادية"، البروفيسور راؤل هارس أستاذ التجارة الدولية "إن سوق الأسهم الأمريكية بخلاف نظيرتها الصينية أو حتى الأوروبية، تتسم بجميع صفات السوق العالمية، وتستوعب بشكل ملحوظ رؤوس أموال أجنبية، فإذا أضفنا إلى ذلك الجانب أن نمو سوق الأسهم تقليديا كان يعني تحقيق أرباح جزء منها يصب في خدمة الاقتصادات الدولية الأخرى نتيجة سياسة التجارة الحرة، فإن المشهد يختلف تلك المرة، حيث إن سوق الأسهم في الولايات المتحدة تنمو لجذبها رؤوس أموال من الصين واقتصادات ناشئة".

ويشير إلى أن سياسة الحمائية التجارية للإدارة الأمريكية تعني أن الفائدة من النمو ستظل محصورة في الداخل الأمريكي، وبذلك فإن الآخرين لا يستفيدون من نمو هذه السوق، بل على العكس تماما في حال انفجرت فقاعة النمو المبالغ فيه في سوق الأسهم فإن الخسائر التي ستتعرض لها رؤوس الأموال الأجنبية، تعني أن جزءا كبيرا من مدخرات المجتمع الدولي والمستثمرة في الولايات المتحدة ستكون قد تعرضت للضغوط بشكل كبير، وهذا تحديدا ما يدفع الجميع إلى عدم الشعور بالراحة من تطورت الوضع الراهن في البورصات الأمريكية.