تآكل جاذبية الذهب مع ارتفاع الدولار وتوقعات زيادة الفائدة

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية أمس، حيث ألقى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية بظلالهما على تراجع الأسهم الداعمة للمعدن.
وفي أثناء التعاملات كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 في المائة، إلى 1186.79 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل السعر 1.2 في المائة، أمس الأول، في أكبر خسارة مئوية ليوم واحد منذ 15 آب (أغسطس)، حيث لامس أيضا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولار.
وبحسب ـ "رويترز" ـ زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1190 دولارا. وانخفضت الفضة 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 14.33 دولار. وهبط البلاتين 0.1 في المائة أيضا إلى 816.70 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1072.24 دولار للأوقية.
إلى ذلك، قبع اليورو قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع أمس، في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن الخلاف الدائر في الاتحاد الأوروبي إزاء ميزانية إيطاليا.
ويميل اليورو إلى عدم الاستجابة لقفزات عوائد السندات الإيطالية التي أطلقتها تطورات الخلاف، في حين يرى المستثمرون أن خطط إنفاق روما لن تؤثر في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
لكن خطر المواجهة بجانب ضعف أسواق الأسهم عالميا دفعا المتعاملين الذين راهنوا على انتعاش اليورو في الربع الأخير من العام، إلى التخلي عن العملة الموحدة.
وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1465 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع 1.146 الذي بلغه خلال الجلسة السابقة. وارتفع اليورو مقابل الفرنك السويسري 0.1 في المائة إلى 1.1414 فرنك.
ومقابل سلة من العملات المنافسة، زاد مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 95.933، ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع 96.127 الذي بلغه الأسبوع الماضي.
وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية قليلا إلى 6.9160 يوان للدولار. وتعافت العملة الصينية بعد أن انخفضت نحو 0.35 في المائة الليلة الماضية.
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